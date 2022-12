Disney Dreamlight Valley est-il cross-save ?

Comment fonctionne la fonctionnalité cross-save sur Disney Dreamlight Valley ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, développé et édité par Gameloft, est arrivé en accès anticipé en septembre 2022 sur consoles et PC. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent s'ils peuvent récupérer leur progression en changeant de plateforme de jeu. Autrement dit, siAvant toute chose, rappelons que la fonctionnalité, ou également appelée « cross progression », nous permet généralement d'importer nos sauvegardes d'un jeu, d'une plateforme à une autre. De nos jours, de nombreux titres sont cross-save ou le deviennent après leur sortie officielle, par le biais d'une mise à jour. À ce sujet, sachez que, et ce depuis son lancement.Ainsi, si certains joueurs décident de jouer àsur PC puis de lancer le titre sur PS5, par exemple, ils pourront récupérer leur progression. Comme vous l'aurez compris, cela fonctionne également pour les autres plateformes. Or, pour cela, il convient d'effectuer quelques manipulations. Rassurez-vous, c'est simple et rapide.Afin de profiter de la fonctionnalitésur, il convient d'effectuer des sauvegardes sur le Cloud. Ce qui nécessite de posséder un compte Gameloft et d'utiliser le même d'une plateforme de jeu à une autre. Vous avez accès à « Sauvegardes du Cloud » dans le menu principal du jeu. À ce sujet, quand vous quittez votre partie, depuis l'onglet « Paramètres » du menu in-game, veillez à ce que le jeu sauvegarde votre progression localement ainsi que dans le Cloud.Pour conclure, rappelons queest à retrouver en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Le titre de Gameloft figure également dans le service de Microsoft, le Xbox Game Pass. En outre, si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons préparé plusieurs guides , sur différents aspects du jeu, qui pourraient vous aider.