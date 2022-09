Disney Dreamlight Valley : Éclat de rêve (Dream Shards), comment en trouver ?

Trouver des éclats de rêve sur Disney Dreamlight Valley

En retirant les épines nocturnes présentes dans un biome. Remarquons que vous n'obtiendrez pas des éclats de rêve , à chaque fois. À la place, vous pourriez récupérer des pièces étoiles.

En utilisant votre pelle sur les amas de terre fissurés et donc en creusant.

En nourrissant les « bestioles », et plus particulièrement en leur donnant l'un de leurs aliments favoris. Par exemple, les lapins, présents dans la zone Prairie Tranquille, adorent les carottes. Les écureuils, de l'Esplanade, préfèrent, quant à eux, les myrtilles.



Sur, en plus des éclats nocturnes, les joueurs et les joueuses devront mettre la main sur. Cette ressource est relativement facile à trouver et à collecter. Néanmoins, au cas où vous éprouveriez de la difficulté à en récupérer, vous pouvez retrouver ci-dessous une liste (non exhaustive) recensantSur, et contrairement aux épines nocturnes , il existe différentes façons de trouver et récupérer. D'ailleurs, vous pourrez en obtenir, facilement et rapidement, et ce dès le début de votre aventure, sur le titre de Gameloft. Mais sans plus tarder, voici les diverses façons de trouversurRemarquons quesont une ressource très importante sur le jeu et pour certaines quêtes vous devrez en posséder, et ce selon une certaine quantité. Par ailleurs, sachez que les éclats de rêve peuvent être transformés en éclats nocturnes purifiés ou bien en Dreamlight, en utilisant une station d'artisanat. À ce sujet, il est préférable d'effectuer ces opérations qu'en cas d'extrême nécessité, car, comme dit précédemment, vous aurez besoin de la ressource primaire à plusieurs reprises.Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides (ressources, quêtes, etc.) qui pourraient vous être grandement utiles.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.