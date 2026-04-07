Disney Dreamlight Valley : Du contenu Star Wars en approche ?

Gameloft a, récemment, teasé l'arrivée de nouveaux contenus, qui pourraient être en lien avec Star Wars, sur Disney Dreamlight Valley.

Star Wars pourrait s'inviter dans Disney Dreamlight Valley

A galaxy of fun is headed your way… 🌌⚡🤖🌠 — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) April 6, 2026

Un crossover qui semble plausible

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Depuis sa sortie en accès anticipé, le jeu de simulation à succès de Gameloft,, ne cesse de s'étoffer par le biais de mises à jour et d'extensions. Et si le titre a déjà eu le droit à du contenu en lien avec l'univers de George Lucas,C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que. Le studio a notamment écrit : « A Galaxy of fun is headed your way » soit « Une galaxie de plaisir se dirige vers vous... » en français. Le terme « galaxie » ainsi que les émoticônes accompagnant la publication pourraient bien être en lien avec l'univers Star Wars.Évidemment, à l'heure actuelle, rien n'est officiel et confirmé. Il ne s'agit, à ce stade, que d'une spéculation, étant donné que Gameloft n'a pas apporté de plus amples informations à ce sujet. De la même manière, ces quelques mots et symboles pourraient faire référence à un autre film d'animation de Disney, soit La Planète au Trésor. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que Jim Hawkins débarquera à l'avenir dansPour rappel,a déjà proposé du contenu lié à Star Wars, par le passé. Toutefois, il ne s'agissait que d'éléments cosmétiques payants, qui furent vendus dans la boutique Premium pendant une période limitée, soit entre avril et mai 2025. Il se pourrait, de ce fait, que le studio prévoit une autre collection Star Wars pour, notamment pour célébrer le Star Wars Day (4 mai prochain).Reste à savoir donc siaccueillera bel et bien du contenu en lien avec l'univers Star Wars, et de quelle nature seront ces potentielles nouveautés. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si Gameloft fait une annonce allant dans ce sens.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.