Disney Dreamlight Valley : De nouvelles informations sur les îles volantes

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
Logerez-vous tous vos méchants sur une île pour les tenir à l'œil, ou déménagerez-vous la maison de votre avatar afin de créer votre petit paradis personnel ? La décision vous revient, mais vous ne serez pas seuls ! Vous trouverez vos villageois en train de visiter les Îles volantes, et les joueurs participant à une visite de vallée avec vous pourront aussi aller admirer vos créations sur les îles.D'après les informations partagées par Gameloft, d'autres îles volantes pourraient être ajoutées à l'avenir. Dans tous les cas, cette nouveauté se rendra disponible sur Disney Dreamlight Valley via la mise à jour gratuite « Charmante sous toutes les coutures », dont la sortie est fixée au 4 décembre 2024.
Pour conclure, rappelons que Disney Dreamlight Valley est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Floating Islands give you a chance to (literally) elevate your decoration game.— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) November 27, 2024
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