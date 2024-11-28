Disney Dreamlight Valley : De nouvelles informations sur les îles volantes

Gameloft a, récemment, partagé des détails concernant les îles volantes, qui seront prochainement ajoutées sur Disney Dreamlight Valley.

Des détails sur les îles volantes à venir sur Disney Dreamlight Valley

Logerez-vous tous vos méchants sur une île pour les tenir à l'œil, ou déménagerez-vous la maison de votre avatar afin de créer votre petit paradis personnel ? La décision vous revient, mais vous ne serez pas seuls ! Vous trouverez vos villageois en train de visiter les Îles volantes, et les joueurs participant à une visite de vallée avec vous pourront aussi aller admirer vos créations sur les îles.

Floating Islands give you a chance to (literally) elevate your decoration game.



Join us for an in-depth look at how this new feature works right here ⤵️https://t.co/lNH0gudisg pic.twitter.com/pwzNJaiMq1 — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) November 27, 2024

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation de Gameloft,, se dotera de la mise à jour majeure et gratuite « Charmante sous toutes les coutures » au début du mois de décembre 2024. Ce patch introduira, notamment, les îles volantes. D'ailleurs, les développeurs ont dévoilé, il y a très peu de temps.En effet, par le biais d'un article sur le site officiel, qui a été partagé sur le compte Twitter/X du jeu,, qui se rendront disponibles en décembre 2024 surAfin de s'y rendre, les joueurs et les joueuses devront terminer la quête « Ce qu'on laisse derrière », qui est liée à l'histoire principale. Ces derniers pourront dès lors discuter avec Merlin afin d'obtenir une nouvelle quête, baptisée « Des îles dans le ciel ». En l'accomplissant, nous aurons ainsi accès à l'Île de l'Esplanade et trois autres îles (coûtant chacune 15 000 unités de Dreamlight), qui pourront être rejointes via le menu de déplacement rapide.Comme expliqué lors du stream de présentation de 2024 tenu par le studio de développement,, possédant 65x65 cases, sont « une toile vierge sur laquelle vous exprimer ». La communauté peut ainsi y placer les éléments de décoration de son choix, et ce, selon la limite imposée. Il sera également possible d'y loger les différents personnages ou encore de placer la maison de son avatar.D'après les informations partagées par Gameloft, d'autres îles volantes pourraient être ajoutées à l'avenir. Dans tous les cas,Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.