Disney Dreamlight Valley : De nouvelles informations sur les îles volantes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 novembre 2024 à 11h49
Gameloft a, récemment, partagé des détails concernant les îles volantes, qui seront prochainement ajoutées sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : De nouvelles informations sur les îles volantes
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation de Gameloft, Disney Dreamlight Valley, se dotera de la mise à jour majeure et gratuite « Charmante sous toutes les coutures » au début du mois de décembre 2024. Ce patch introduira, notamment, les îles volantes. D'ailleurs, les développeurs ont dévoilé de plus amples informations à propos des îles volantes de Disney Dreamlight Valley, il y a très peu de temps.

Des détails sur les îles volantes à venir sur Disney Dreamlight Valley

En effet, par le biais d'un article sur le site officiel, qui a été partagé sur le compte Twitter/X du jeu, nous en apprenons un peu plus au sujet des îles volantes, qui se rendront disponibles en décembre 2024 sur Disney Dreamlight Valley.

Afin de s'y rendre, les joueurs et les joueuses devront terminer la quête « Ce qu'on laisse derrière », qui est liée à l'histoire principale. Ces derniers pourront dès lors discuter avec Merlin afin d'obtenir une nouvelle quête, baptisée « Des îles dans le ciel ». En l'accomplissant, nous aurons ainsi accès à l'Île de l'Esplanade et trois autres îles (coûtant chacune 15 000 unités de Dreamlight), qui pourront être rejointes via le menu de déplacement rapide.

Comme expliqué lors du stream de présentation de 2024 tenu par le studio de développement, sur Disney Dreamlight Valley, les îles volantes, possédant 65x65 cases, sont « une toile vierge sur laquelle vous exprimer ». La communauté peut ainsi y placer les éléments de décoration de son choix, et ce, selon la limite imposée. Il sera également possible d'y loger les différents personnages ou encore de placer la maison de son avatar. 
Logerez-vous tous vos méchants sur une île pour les tenir à l'œil, ou déménagerez-vous la maison de votre avatar afin de créer votre petit paradis personnel ? La décision vous revient, mais vous ne serez pas seuls ! Vous trouverez vos villageois en train de visiter les Îles volantes, et les joueurs participant à une visite de vallée avec vous pourront aussi aller admirer vos créations sur les îles.
D'après les informations partagées par Gameloft, d'autres îles volantes pourraient être ajoutées à l'avenir. Dans tous les cas, cette nouveauté se rendra disponible sur Disney Dreamlight Valley via la mise à jour gratuite « Charmante sous toutes les coutures », dont la sortie est fixée au 4 décembre 2024.
Pour conclure, rappelons que Disney Dreamlight Valley est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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