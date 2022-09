Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer Wall-E ?

Débloquer Wall-E sur Disney Dreamlight Valley

Sur, nous avons la possibilité de rencontrer et inviter de nouveaux personnages à venir habiter dans la Vallée, tels que Remy (Ratatouille) ou encore. D'ailleurs, dans ce qui suit,en vous expliquant pas à pas la première quête liée audit personnage.Afin d', il est impératif d'avoir réalisé plusieurs actions au préalable, notamment avoir débloqué le Château des Rêves ainsi que la porte donnant accès au royaume de. En effet, vous l'aurez compris, c'est dans son royaume que vous pourrez le rencontrer.Une fois que vous êtes dans le royaume dudit personnage, frayez-vous un chemin jusqu'à lui en retirant les déchets vous faisant obstacle. En parlant à, vous découvrirez que le petit robot ne peut pas bouger. Dirigez-vous donc vers le frigo délabré, situé à droite de la station d'artisanat, et interagissez avec l'élément. Il s'agit, en réalité, d'un espace de stockage, dans lequel vous trouverez une chenille. Rapportez l'item àDès lors,vous demandera de l'aider à nettoyer et embellir la terre. Vous devrez donc récupérer 60 déchets (en retirant les piles de déchets au sol) puis les transformer en cubes via la station d'artisanat. Il vous en faut 6, au total. Donnez-lui les cubes dès que vous les possédez. Afin d'embellir la terre, vous devrez planter 8 graines spéciales. Utilisez votre pelle pour creuser un trou et planter la graine. N'oubliez pas d'arroser la jeune pousse également.Après avoir transformé les déchets et planté les graines, il va vous falloir gagner la confiance de. Pour cela, retournez dans la Vallée et allez parler à Merlin. À partir de ce moment-là, vous devrez collecter différents objets pouvant plaire à. De notre côté, nous avons récupéré l'extincteur auprès de Picsou, en échange de 2 grenats (collectés sur les roches minières).Les deux autres objets sont liés à Mickey et Dingo. Mickey vous proposera une balle rebondissante, qui est à retrouver chez lui, entre les deux canapés. Dingo vous propose d'offrir àune plante qui a poussé dans une botte. Or, vous devrez la trouver vous-même : il vous faut la repêcher dans un étang de la Prairie Tranquille.Une fois que vous possédez les trois objets pouvant plaire à, retournez dans le royaume de ce dernier et parlez-lui. Wall-E sera désormais prêt à emménager dans la Vallée. Vous devrez donc faire construire la maison de. Pour cela, retournez dans votre monde, sélectionnez l'emplacement de votre choix pour la maison deet payez le coût de construction (2 000 pièces d'étoile) en interagissant avec le panneau de Picsou, devant le chantier.Il ne vous reste plus qu'à l'accueillir pour terminer la première quête liée au petit robot, avant d'en découvrir d'autres.Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch.