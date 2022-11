Disney Dreamlight Valley : Bouillabaisse, quelle est la recette ?

Recette de la Bouillabaisse sur Disney Dreamlight Valley

Crabe Emplacement : À pêcher dans les eaux des Hauteurs glacées.

Calamar Emplacement : À pêcher dans les eaux du Bayou de la Confiance ou bien dans le biome Terres oubliées.

Crevette Emplacement : À pêcher dans les eaux du Bayou de la Confiance.

Tomate Emplacement : Graines et tomates sont à retrouver au stand de Dingo, à la Plage enchantée. Coût : Tomate : 33 pièces étoiles/unité. Graine : 8 pièces étoiles/unité.

Carotte Emplacement : Graines et carottes à acheter via le stand de Dingo, à la Prairie Tranquille. Coût : Carotte : 66 pièces étoiles/unité. Graine : 10 pièces étoiles/unité.



Sur, nous pouvons préparer différents plats, boissons, desserts, etc. D'ailleurs, dans ce nouveau guide, nous vous dévoilons, qui est un plat 5 étoiles.Avant toute chose, remarquons que pour préparer unesur, certains aliments indiqués ci-dessous peuvent être remplacés par d'autres ingrédients appartenant à la même catégorie. Par exemple, nous avons remplacé le Crabe par une deuxième Crevette et la carotte par un Poivron, et cela nous a également permis d'obtenir ledit plat. Néanmoins, il est absolument nécessaire d'avoir une Tomate et au moins une Crevette. Dans tous les cas, voici une manière de préparer unesurUne fois que vous avez rassemblé ces ingrédients, il ne vous reste plus qu'à vous diriger vers un poste de cuisine. Celui de votre choix. Une fois que vous êtes devant la structure, interagissez avec et plongez lesdits aliments dans la marmite. Cliquez, finalement, sur « Commencer à cuisiner ». Un charbon vous sera alors demandé.Normalement, vous avez obtenu une. Il s'agit d'un repas noté 5 étoiles, dont la description disponible en jeu est la suivante : « Un ragoût riche utilisant différentes sortes de poissons ». En mangeant une, vous récupérerez 5 000 d'énergie. Vendre ce plat vous permettra d'obtenir 2 345 pièces étoiles.Pour rappel,est arrivé en accès anticipé au début du mois de septembre de cette année. Le titre de Gameloft est à retrouver sur les consoles PlayStation, Xbox, mais aussi Nintendo Switch et PC. De plus, le soft figure dans le catalogue du Xbox Game Pass. Plusieurs guides concernantsont disponibles dans nos colonnes et pourraient vous aider.