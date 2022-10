Disney Dreamlight Valley : Biscuits, quelle est la recette ?

Recette des Biscuits sur Disney Dreamlight Valley

Blé Emplacement : Graines à acheter au stand de Dingo, à la Prairie tranquille. Coût : Graine : 1 pièce étoile/unité.

Canne à sucre Emplacement : À acheter via le stand de Dingo, à la Plage enchantée. Coût : Graine : 5 pièces étoiles/unité. Canne à sucre : 29 pièces étoile/unité.

Beurre Emplacement : À acheter via le garde-manger de Ratatouille, dans le restaurant « Chez Remy ». Coût : 190 pièces étoiles.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, il est possible de cuisiner des entrées, des plats de résistance, mais aussi différents desserts. Dans ce nouveau guide, nous vous expliquons, en vous précisant les ingrédients nécessaires.Préparer desn'est pas très difficile, sur. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir débloqué le personnage Ratatouille et avoir fait construire le restaurant « Chez Remy ». En effet, là-bas, vous pourrez retrouver l'un des ingrédients dont vous avez besoin pour la recette des, et ce plus précisément via le garde-manger de Ratatouille. Les autres peuvent être achetés via les stands de Dingo, dans les différents biomes, ou sont à récolter. Néanmoins, sans plus tarder, voici comment cuisiner desSi vous possédez tous les éléments précédemment cités, vous pouvez désormais aller préparer des. Pour cela, rendez-vous à un poste de cuisine, plongez les ressources dans la marmite et cliquez sur « Commencer à cuisiner ».Normalement, à ce stade, vous avez obtenu des. Il s'agit d'un dessert 3 étoiles, dont la description est : « Accompagnement testé et approuvé à servir avec n'importe quel plat ». Remarquons, pour finir, que manger desvous permet de récupérer 679 d'énergie. Ce dessert peut également être vendu, ce qui vous permet d'obtenir 294 pièces étoiles.est arrivé, en accès anticipé, au début du mois de septembre 2022. Le titre de Gameloft est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch. De plus, le jeu est disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider.