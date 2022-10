Disney Dreamlight Valley : Biscuit « Mon héros », quelle est la recette ?

Recette du Biscuit « Mon héros » sur Disney Dreamlight Valley

Blé Emplacement : Graine et blé à acheter au stand de Dingo, à la Prairie tranquille. Coût : Graine : 1 pièce étoile/unité. Blé : 3 pièces étoiles/unité.

Cacao Emplacement : À collecter dans le Bayou de la Confiance ou au Plateau ensoleillé.

Beurre Emplacement : À acheter via le garde-manger du restaurant de Ratatouille, « Chez Remy ». Coût : 190 pièces étoiles/unité.



En plus des différents plats à concocter sur, les joueurs et les joueuses peuvent devenir des apprentis pâtissiers en préparant plusieurs mets sucrés. Parmi eux, le. Dans ce guide dédié, nous vous révélonsdudit biscuit et nous vous indiquons quels sont les ingrédients nécessaires.Pour préparer unsur, vous devrez vous mettre en quête de trois ingrédients. L'un d'entre eux ne peut être récupéré que dans des biomes bien spécifiques, à savoir le Bayou de la Confiance ou bien au Plateau ensoleillé. Par ailleurs, afin d'avoir du Beurre, vous devrez avoir débloqué le personnage Ratatouille et son restaurant.Si tous les ingrédients précédemment cités figurent dans votre inventaire, allez à un poste de cuisine et interagissez avec. Placez lesdits items dans la marmite et cliquez sur « Commencer à cuisiner ».C'est ainsi que vous obtiendrez un. À titre informatif, il s'agit d'un dessert 3 étoiles. La description en jeu est la suivante : « Un cadeau d'amitié parfait et délicieux ». En mangeant un, vous récupérerez 1 407 d'énergie. Le prix de revente de ce dessert est de 321 pièces étoiles.est arrivé en accès anticipé au début du mois de septembre de cette année. Le titre de Gameloft est à retrouver sur les consoles PlayStation, Xbox, mais aussi Nintendo Switch et PC. De plus, le soft figure dans le catalogue du Xbox Game Pass. Plusieurs guides concernantsont disponibles dans nos colonnes et pourraient vous aider.