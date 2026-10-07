Oubliez la vue isométrique, ce mod VR de Diablo 2 change radicalement les règles

Personne n'aurait imaginé parcourir le monde sombre de Sanctuaire à travers les yeux de son personnage. Pourtant, un moddeur a réussi l'exploit de porter le mythique Diablo 2 en réalité virtuelle.

L'idée de parcourir les terres désolées d'un jeu de rôle isométrique en vue à la première personne semblait improbable. C'est pourtant le pari fou qu'a relevé un développeur indépendant en s'attaquant à l'un des épisodes les plus appréciés de la célèbre franchise de Blizzard. Fini la vue plongeante où le joueur observe l'action tel un dieu omniscient, place à une immersion totale au ras du sol, face aux hordes démoniaques.

Une immersion inédite dans les terres de Sanctuaire

Des images de ce projet audacieux ont été partagés sur Reddit. On y découvre une séquence de jeu où le joueur incarne une Sorcière explorant les champs lugubres de la première zone de Diablo II: Resurrected. La perspective à la première personne transforme radicalement l'atmosphère, rendant chaque rencontre avec un mort-vivant ou une créature démoniaque beaucoup plus oppressante.

Lancer des boules de feu sur des ennemis qui s'approchent dangereusement prend une toute autre envergure lorsque l'on vit l'action directement à travers les yeux de son avatar. Une autre séquence, où il incarne un archer, est également disponible.

Une interface repensée pour la réalité virtuelle

L'un des défis majeurs de ce type de portage concerne l'adaptation de l'interface utilisateur. Le créateur du mod a fait preuve d'une grande ingéniosité pour intégrer les éléments vitaux sans briser l'immersion. Ainsi, les jauges de santé et de mana, tout comme la barre d'action, sont astucieusement affichées sur l'avant-bras gauche du personnage.

L'inventaire est quant à lui accessible depuis la ceinture, tandis que la carte du monde se tient directement dans la main du joueur. Une ergonomie qui se rapproche des meilleures productions pensées nativement pour la réalité virtuelle.

Comment tester cette version modifiée ?

Derrière ce travail titanesque se cache un utilisateur connu sous le pseudonyme de Sergious sur les réseaux sociaux. Pour les plus curieux et les possesseurs d'un casque compatible, les fichiers nécessaires à l'installation sont d'ores et déjà disponibles en libre accès sur la plateforme Github. Le développeur précise avoir utilisé les outils FlatVR et BodyWalk pour concevoir son projet, bien que ce dernier module ne soit pas strictement indispensable pour profiter de l'expérience.

Il continuera à travailler sur le projet, pour le peaufiner et le rendre encore meilleur au fil du temps.