Les configurations PC de Diablo II: Resurrected

Configuration minimale

Système d'exploitation – Windows 10

– Windows 10 Processeur – Intel Core i3-3250 ou AMD FX-4350

– Intel Core i3-3250 ou AMD FX-4350 Carte graphique – Nvidia GTX 660 ou AMD Radeon HD 7850

– Nvidia GTX 660 ou AMD Radeon HD 7850 Mémoire vive – 8 GO RAM

– 8 GO RAM Stockage – 30 GO

– 30 GO Résolution – 1280 x 720

Configuration recommandée

Système d'exploitation – Windows 10

– Windows 10 Processeur – Intel Core i5-9600k ou AMD Ryzen 5 2600

– Intel Core i5-9600k ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique – Nvidia GTX 1060 ou AMD Radeon RX 5500 XT

– Nvidia GTX 1060 ou AMD Radeon RX 5500 XT Mémoire vive – 16 GO RAM

– 16 GO RAM Stockage – 30 GO

– 30 GO Résolution – 1920 x 1080

Blizzard a officialisé Diablo II: Resurrected lors de la BlizzConline 2021, son événement numérique qui remplace sa traditionnelle convention annuelle. Peu de surprises ont été annoncées, et le remaster deétait assez attendu suite aux différentes fuites, mais l'annonce officielle a été bien accueillie par la communauté, qui attend désormais sa sortie.Si nous ne possédons pas encore de date de lancement, et que nous n'allons probablement pas le voir débarquer avant quelques mois, étant donné que plusieurs tests seront organisés , les développeurs ont tout de même partagé les configurations PC. De ce fait, les joueurs peuvent, d'ores et déjà, se préparer à son arrivée et, potentiellement, apporter quelques changements à leurs ordinateurs si besoin.Comme vous pouvez le voir ci-dessous,, mais demandera tout de même 30 Go d'espace libre. La configuration minimale devrait convenir à tous les joueurs, même ceux ayant un PC assez ancien, tandis que la configuration recommandée demandera tout de même un matériel plus puissant, notamment au niveau du processeur et de la carte graphique.Pour rappel,arrivera sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch durant cette année 2021.