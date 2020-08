Diablo 2 Remaster ne sera pas le même jeu selon le créateur original

Il n'y a plus de personnes qui ont travaillé sur le code, ou qui ont fait quoi que ce soit, ni sur l'équilibrage, ni sur les quêtes, ni rien de ce genre. Alors bonne chance pour essayer de comprendre ce que nous avons fait.

Alors que d'innombrables rumeurs ont vu le jour sur la toile quant à un hypothétique, Blizzard ne l'a toujours pas confirmé. Les trois fondateurs, Max Schaefer, Erich Schaefer, et David Brevik, s'étaient déjà exprimés sur le sujet, affirmant qu'il sera très difficile de faire ce fameux remaster , étant donné que les assets et les données ayant servi à sa conception avaient tout simplement disparu suite à un problème., programmeur en chef sur le premier épisode de la série et responsable du projet et de la conception sur, a réitéré ses propos, en expliquant que cela serait malgré tout possible,, tant apprécié de la communauté. C'est par l'intermédiaire d'un live Twitch de sa femme, qui a pour pseudo thejunglequeen , que ce dernier a donné quelques explications supplémentaires. Ainsi, en plus de la perte de ces données, plus aucun membre de l'équipe ayant œuvré surn'est encore chez Blizzard selon lui.De ce fait,. Finalement, David Brevik précise que Blizzard ne l'a pas contacté pour un tel projet.Du côté de Blizzard, il semblerait que le studio n'ait aucun plan quant à ce remaster, qui n'en est qu'au stade de rumeurs. Toutefois, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise. En attendant,, nous partageant, de temps à autre, certaines informations sur l'avancée du projet.