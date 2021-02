Diablo 2: Resurrected : Comment participer à l'alpha ?

Comment participer à l'alpha de Diablo 2: Resurrected ?

L'annonce dea dans l'ensemble réjoui la communauté, étant donné qu'il s'agit de l'épisode le plus apprécié de la série et que, vingt après sa sortie, il possède encore une jolie communauté. Suite à son officialisation, après de nombreux mois de bruits de couloir, Blizzard a précisé qu'avant son lancement, sans plus de détails pour le moment. Vous pouvez cependant d'ores et déjà vous y inscrire.Avant toute chose, il est important de noter que Blizzard compte lancer plusieurs phases de tests avant la grande sortie de ce remaster de, en fonction du retour des joueurs. Le but est principalement de déceler les potentiels bugs pour améliorer la qualité de vie et apporter d'éventuels équilibrages avant sa sortie.Pour y participer, rien de très compliqué. Vous allez simplement devoir vous rendre sur le site officiel , cliquer sur « Tech-Alpha Opt-in » ou « Inscription à l'alpha technique » sur la version française. Il vous sera ensuite demandé de vous connecter avec votre compte Blizzard (Battle.net) et l'opération sera terminée. Vous devriez être renvoyé vers la page d'accueil avec un message vous confirmant votre inscription.Il faudra ensuite faire preuve de patience et miser sur la chance, puisqu'il n'est pour le moment pas possible de s'assurer un. Notez que précommander le jeu ne vous donne aucun accès à cette, comme précisé sur le site officiel.Pour rappel, Diablo 2: Resurrected arrivera sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch durant cette année 2021.