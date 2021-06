Diablo II: Resurrected partage sa date de sortie

Date de sortie de Diablo II: Resurrected

Durant le showcase dea confirmé la date de sortie depour une parution sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ainsi que Nintendo Switch et PC.Ce remaster proposera une version améliorée de, paru en juin 2000, et permettra de rejoindre une nouvelle fois la lutte pour sauver Sanctuaire de l'apocalypse. Ce n'est pas tout puisque son extension Lord of Destruction a d'ores et déjà été déjà officialisée il y a plusieurs mois.. Cependant, les développeurs ont décidé de laisser son gameplay tel quel, c'est-à-dire en version hack'n'slash. Bien évidemment, d'autres améliorations dites de confort ont été apportées, avec notamment un coffre plus grand ou encore un ramassage automatique des pièces d'or. Pour les plus nostalgiques, les joueurs pourront également passer des graphismes modernes à l'expérience d'origine en 800 par 600 très facilement. En prime, de nouvelles images ont été montrées : Diablo II: Resurrected sera disponible le 23 septembre sur les consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, et PC.