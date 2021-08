Diablo II: Resurrected partage les dates de son accès anticipé et de sa bêta ouverte

Week-end d’accès anticipé - le 13 août à 19h00, heure de Paris - Pour les personnes ayant précommandé Diablo II: Resurrected ou Diablo Prime Evil Collection sur PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Week-end de bêta ouverte publique - le 20 août à 19h00, heure de Paris - Pour tous les joueurs désirant découvrir la bêta de Diablo II: Resurrected en téléchargeant le jeu sur PC, Xbox ou PlayStation au cours du week-end.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À quelques semaines de sa sortie,qui se dérouleront en deux phases.D'après les informations communiquées par Blizzard Entertainment, un premier week-end ouvrira le bal avec la possibilité de jouer en(heure de Paris). Toutefois, seuls les joueurs ayant précommandéouauront la possibilité de découvrir ou redécouvrir le titre durant ce premier week-end.Par la suite,sera proposée le week-end suivant, soit(heure de Paris), et sera, comme son nom l'indique, ouverte à tous les joueurs. Bien évidemment, ces deux sessions de bêta seront disponibles sur PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.Ces deux week-ends de jeu permettront aux joueurs d'effectuer les deux premiers actes de, sans aucune limite de niveau appliquée. Pour cette occasion, deux classes supplémentaires se joindront au titre : le vertueux paladin dans son armure complète, et le féroce druide métamorphe qui seront donc jouables aux côtés du barbare, de l’amazone et de la sorcière.Voici le récapitulatif des dates et informations à retenir :Pour rappel, Diablo II: Resurrected sera disponible le 23 septembre sur les consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ainsi que sur PC.