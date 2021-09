Diablo II: Resurrected : Heure de sortie en France

À quelle heure sort Diablo II: Resurrected ?

Prepare for the fight.



Pre-load #Diablo2Resurrected on consoles now.



Playable September 23 @ 8am PT.



PC pre-load coming soon... pic.twitter.com/jnGjGdv6F3 — Diablo (@Diablo) September 17, 2021

En février 2021, Blizzard a officialisé le remaster de, l'un de ses jeux les plus populaires. Après de nombreux mois de rumeurs, nous avons enfin eu un aperçu de ce qui allait attendre la communauté, qui a accueilli cette annonce relativement bien, d'autant que le studio laissera le choix aux joueurs entre la version originale ou améliorée, pour que chacun puisse y trouver son bonheur.En cette fin de mois de septembre, nous nous rapprochons drastiquement du grand lancement deComme toujours, les utilisateurs les plus impatients se demandentce 23 septembre.Fort heureusement, nous avons une heure de sortie, laquelle a été partagée directement par Rod Fergusson (en charge de la licence), avant que le compte officiel Twitter ne confirme l'information.Malheureusement, contrairement à certains jeux, il faudra patienter un peu puisque. Pour celles et ceux ayant une mauvaise connexion, il sera possible de le pré-télécharger pour en profiter dès sa sortie.Pour rappel, le ladder ne sera pas disponible dès ce 23 septembre, puisqu'il n'arrivera que plus tard. Pour celles et ceux préférant jouer en solo et hors-ligne, Blizzard a précisé qu'il sera possible de le faire. Si vous n'êtes pas sûr que votre PC tienne la route, vous pouvez consulter les configurations PC avant de vous lancer.