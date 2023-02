Jeux PS Plus février 2023

OlliOlli World

Mafia Definitive Edition

Evil Dead: The Game

Extension Beyond Light de Destiny 2

En ce mercredi 1er février 2023, PlayStation a dévoilé, et ce notamment via une publication sur son compte officiel Twitter.Sorti au début du mois de février 2022 sur la plupart des plateformes, OlliOlli World est un jeu de skateboard appartenant au genre de l'action-platformer. Le titre, développé par Roll7 et édité par Private Division, comporte plusieurs niveaux, composant le monde de Radlandia, et un système de personnalisation pour votre skater. L'objectif étant de devenir un dieu du skate et ainsi rejoindre le Gnarvana. Pour cela, vous devrez accomplir différents objectifs et défis.OlliOlli World sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeuxC'est en septembre 2020 que Mafia s'est offert un remake, soit Mafia Definitive Edition. Offrant quelques nouveautés et des améliorations notables, Mafia Definitive Edition, qui est développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, nous invite à suivre l'histoire du gangster Tommy Angelo, dans la ville de Lost Heaven.Mafia Definitive Edition sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeuxDéveloppé par Boss Team Games et édité par Saber Interactive, Evil Dead: The Game est arrivé au mois de mai 2022 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Le titre propose à la fois de la coopération et du JcJ. Le jeu dispose d'un roster de personnages jouables assez varié, comportant notamment Ash Williams, Pablo Simon Bolivar ou encore Kelly Maxwell.Evil Dead: The Game sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeuxDisponible depuis novembre 2020, l'extension Beyond Light (dit « Au-delà de la lumière » en français) de Destiny 2 a ajouté de nombreuses nouveautés au soft de Bungie, notamment un nouveau raid, de nouvelles armures et armes mais aussi de nouvelles missions d'histoire, articulées autour du personnage Vigris, la Kall déchue des Ténèbres qui s'est installée avec son armée sur Europe. Sans oublier, la stase pour chaque classe : Arcaniste, Chasseur et Titan.L'extension « Beyond Light » de Destiny 2 sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux