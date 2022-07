Destiny bientôt sur mobile ?

Destiny bientôt disponible sur mobile ?

Les portages de franchises phares sur mobile ne se comptent plus, tant elles sont nombreuses ces dernières années. Ces deux derniers mois, nous avons, par exemple, vu débarquer Apex Legends et Diablo sur d'autres plateformes, les deux étant des titres à part entière, contrairement à Fortnite où il s'agit bel et bien d'un portage de la même expérience. Destiny pourrait être de ceux qui s'inviteront sur mobile d'ici peu de temps, comme l'explique The Game Post Selon les informations avancées par le site,. Bien évidemment, cela nous laisse penser à la licence Destiny, ce qui a été confirmé par des sources proches de l'éditeur à The Game Post. Ce projet serait en développement depuis deux ans et nous proposeraitD'ailleurs, en sachant que NetEase est un l'un des actionnaires de Bungie, après avoir investi à hauteur de 100 millions de dollars dans l'entreprise, il n'est pas étonnant de voir qu'un tel projet prend forme. De plus, Sony, qui a racheté Bungie en début d'année, a également la volonté de s'inviter sur le marché mobile dans un futur plus ou moins proche.Pour le moment,En attendant, concernant, nous rappelons que nous vous indiquons l'emplacement de Xur chaque week-end, pour gagner du temps.