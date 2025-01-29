Destiny 2 va s'offrir un crossover incroyable avec une licence culte

Bungie a, récemment, annoncé que Destiny 2 va prochainement s'offrir une nouvelle collaboration, qui va grandement plaire à la communauté.

Un crossover Destiny 2 X Star Wars annoncé

Conquer the galaxy with new armor ornaments, accessories, emotes, and finishers inspired by @StarWars.



Arriving with Destiny 2: Heresy on February 4, 2025. pic.twitter.com/UiC6b0zFSL — Destiny 2 (@DestinyTheGame) January 28, 2025

Le fameux jeu de Bungie,, va bientôt accueillir le troisième épisode et ultime épilogue de la saga de la Lumière et des Ténèbres, Hérésie. Pour l'occasion, le studio a prévu d'introduirequi va ravir les joueurs et les joueuses.En effet, il y a très peu de temps, Bungie a dévoilé, notamment via un stream, le contenu à venir dans l'acte I de Destiny 2 : Hérésie, qui doit arriver le 4 février 2025. À cette occasion, le studio de développement a annoncé qu'Ainsi, le 4 février 2025,, qui introduira de nouveaux items. D'après les informations partagées, ce crossover ajoutera notammentRemarquons que Bungie a, d'ailleurs, partagé une image, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, pour annoncer. La description, accompagnant le visuel, est la suivante : « Partez à la conquête de la galaxie avec de nouveaux ornements d'armure, accessoires, emotes et finishers inspirés de Star Wars ».Rendez-vous donc le 4 février 2025 pour la sortie de Destiny 2 : Hérésie et l'arrivée du crossover avec Star Wars. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.