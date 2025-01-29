Destiny 2 va s'offrir un crossover incroyable avec une licence culte

Bungie a, récemment, annoncé que Destiny 2 va prochainement s'offrir une nouvelle collaboration, qui va grandement plaire à la communauté.
Le fameux jeu de Bungie, Destiny 2
, va bientôt accueillir le troisième épisode et ultime épilogue de la saga de la Lumière et des Ténèbres, Hérésie. Pour l'occasion, le studio a prévu d'introduire plusieurs nouveautés sur Destiny 2, dont un crossover
qui va ravir les joueurs et les joueuses.
Un crossover Destiny 2 X Star Wars annoncé
En effet, il y a très peu de temps, Bungie a dévoilé, notamment via un stream, le contenu à venir dans l'acte I de Destiny 2 : Hérésie, qui doit arriver le 4 février 2025. À cette occasion, le studio de développement a annoncé qu'un crossover entre Destiny 2 et Star Wars est prévu, et ce, dès la sortie de Destiny 2 : Hérésie
.
Ainsi, le 4 février 2025, les joueurs et les joueuses de Destiny 2 pourront découvrir la collaboration de Bungie avec Lucasfilm Games
, qui introduira de nouveaux items. D'après les informations partagées, ce crossover ajoutera notamment des ornements d'armure (un par classe) inspirés par les soldats et la garde royale de l'Empire galactique mais aussi des accessoires en lien avec l'univers Star Wars
.
Remarquons que Bungie a, d'ailleurs, partagé une image, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, pour annoncer le crossover Destiny 2 X Star Wars
. La description, accompagnant le visuel, est la suivante : « Partez à la conquête de la galaxie avec de nouveaux ornements d'armure, accessoires, emotes et finishers inspirés de Star Wars
».
Rendez-vous donc le 4 février 2025 pour la sortie de Destiny 2 : Hérésie et l'arrivée du crossover avec Star Wars. Rappelons, en guise de conclusion, que Destiny 2
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
commentaire (0)