Destiny 2 : Un nouveau donjon annoncé avec une date de sortie

Un nouveau donjon arrive en décembre sur Destiny 2

This week at Bungie, we have a little chat about Guardian abilities and the next step of evolution.



Si vous suivez l'actualité concernant, vous n'êtes probablement pas sans savoir que le titre de Bungie est sur le point d'accueillir une toute nouvelle saison. Il s'agit de la Saison 19, qui sera lancée au début du mois de décembre 2022.D'ailleurs, dans un article récemment publié sur le site officiel, Bungie a apporté des informations en ce qui concerne le contenu et les changements qui arriveront, sur Destiny 2, avec cette nouvelle saison.De plus, nous apprenons que les développeurs ont prévu d'introduire une nouvelle activité end-game, soit, au jeu. Ces derniers ont, par ailleurs, dévoilé: celui-ci pourra être découvert par les joueurs et les joueuses,, sur Destiny 2.Pour le moment, Bungie n'a pas partagé de plus amples détails quant à ce nouveau donjon. D'ailleurs, le studio de développement de Destiny 2 indique vouloir laisser la surprise entière aux joueurs. Évidemment, nous vous tiendrons au courant si et dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.Pour rappel, Destiny 2 est disponible sur PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps.