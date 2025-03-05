Destiny 2 se prépare à accueillir un mode PvP riche en Brigs

Destiny 2 est un FPS multijoueur en ligne développé par Bungie. Incarnez un Gardien, explorez le système solaire, affrontez des menaces extraterrestres et participez à des activités coopératives comme les raids ou compétitives en PvP. Avec ses extensions et mises à jour régulières, le jeu offre une expérience évolutive et toujours renouvelée.