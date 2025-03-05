Destiny 2 se prépare à accueillir un mode PvP riche en Brigs

Pendant la présentation du 4 mars, les équipes de Destiny 2 ont détaillé les nouveautés à venir dans l'acte 3 d'Hérésie, dont un nouveau mode PvP
Bungie diffuse régulièrement des livestreams pour présenter à la communauté le contenu à venir de Destiny 2
. Alors que l'acte 2 d'Hérésie débutera officiellement le 11 mars prochain, les équipes de développement continuent de travailler sur l'acte 3, qui fera ses débuts le 1er avril. Or, dans les dernières minutes de la présentation du 4 mars, l'une des nouveautés de cet acte a été dévoilée de manière très brève : le mode PvP Heavy Metal.
Des tanks contre des Grids dans Destiny 2
Dans cette nouvelle expérience multijoueur, les Gardiens s'affronteront à 6 contre 6
sur un terrain truffé de cachettes et d'obstacles. Cependant, ils ne seront pas à découvert. En effet, chaque joueur pilotera un véhicule
. Il aura alors le choix entre un Tank et un Grid. Ce seul détail suffit à intriguer la communauté car les Grids sont présents dans le jeu Destiny depuis le premier opus. Mais pour la première fois, il sera possible de les piloter.
Seules quelques secondes d'une partie ont été diffusées, mais les spectateurs ont pu voir un tank sauter et effectuer un no scope, ce qui n'est pas banal pour ce type de véhicule. Mais les développeurs de Bungie ont fait le parti-pris de miser sur le côté décalé.
Peu d'informations ont été partagées car le mode PvP Heavy Metal est encore en cours de développement. D'ailleurs, aucune date de sortie n'a été communiquée pendant la présentation. Cependant, les développeurs ont confirmé qu'il arriverait bien pendant l'acte 3 d'Hérésie mais aussi qu'il s'agissait d'un mode de jeu temporaire
. Néanmoins, si le gameplay loufoque du mode Heavy Metal plait, il pourrait être proposé en rotation dans le Crucible. Toutefois, il faut encore patienter quelques semaines avant de le découvrir.
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