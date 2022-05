Destiny 2 : Saison des Tourments, dates et détails

Saison des Tourments, dates

Saison des Tourments, détails

Histoire de la Saison des Tourments

Saison des Tourments, nouveautés

Confinement de Cauchemar : Invoquez et purifiez les Cauchemars par le feu. Contenu gratuit pour tous.

: Invoquez et purifiez les Cauchemars par le feu. Contenu gratuit pour tous. Rupture : Les joueurs et les joueuses sont amenés à explorer les Entrailles labyrinthiques du Léviathian afin de découvrir la vérité sur les plans de Calus.

: Les joueurs et les joueuses sont amenés à explorer les Entrailles labyrinthiques du Léviathian afin de découvrir la vérité sur les plans de Calus. Solaire 3.0 : Nouvelle version de la doctrine solaire, possédant un système ultra personnalisable d'aspects et de fragments, permettant de nouvelles combinaisons. Contenu gratuit et accessible pour tous les joueurs.

: Nouvelle version de la doctrine solaire, possédant un système ultra personnalisable d'aspects et de fragments, permettant de nouvelles combinaisons. Contenu gratuit et accessible pour tous les joueurs. Pistolet Exotique L'Intrus : Retour du pistolet exotique de Shiro-4. Contenu gratuit pour tous et est accessible instantanément pour les joueurs possédant le Pass saisonnier.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bungie a annoncé officiellement l'arrivée prochaine d'une toute nouvelle saison pour Destiny 2. Il s'agit de la Saison des Tourments apportant son lot de nouveautés. Mais sans plus tarder, découvrezLa 17e saison, soit la Saison des Tourments, arrive dès lesur Destiny 2, et sera plus particulièrement accessible après le reset hebdomadaire. La Saison des Tourments prendra fin. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront profiter de cette nouvelle saison pendant trois mois.Cette nouvelle saison marque le retour du vaisseau corrompu de Calus,Son objectif : contacter le vaisseau, dit « Pyramide », sur la Lune. Ainsi, à cause de cette connexion, les Cauchemars du passé se réveillent.La Saison des Tourments apporte, bien évidemment, son lot de. Voici un aperçu du nouveau contenu, introduit grâce à cette 17e saison de Destiny 2 :Par ailleurs, la Saison des Tourments introduira un nouveau Pass saisonnier, un événement du Solstice amélioré et de l'équipement divers, entre autres.Finalement, sachez que chaque vendredi, nous vous indiquons l' emplacement de Xur sur Destiny 2 , afin que vous ne perdiez pas de temps à le chercher.