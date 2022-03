Destiny 2 : Quand auront lieu les prochains événements Bannière de Fer ?

Bannière de Fer, les prochaines dates

12 avril - heure de lancement encore inconnue

- heure de lancement encore inconnue 10 mai - heure de lancement encore inconnue

Sur Destiny 2, les joueurs et les joueuses ont une multitude de quêtes à accomplir, dans le jeu de base et via les multiples extensions disponibles. Qu'il s'agisse des missions principales ou des secondaires, nous pouvons ajouter à cela les Raids et les différents événements qui ont lieu à des moments ponctuels de l'année. Dans ce sens,, et à réaliser certains défis, afin de gagner des récompenses diverses (équipements, skins, etc.) et de la réputation.Événement, bien souvent, immanquable pour les joueurs et les joueuses, Bungie a dévoilé les dates. Il est ainsi grand temps de les découvrir. Rappelons qu'une Bannière de fer a, souvent, lieu pendant une semaine. D'ailleurs, Bungie a rédigé un article concernant l'événement , qui pourrait grandement vous aider ou répondre à vos diverses questions. La première de la session a d'ailleurs début ce 15 mars.Bungie a déjà et récemment annoncé deux prochains rendez-vous de Bannière de Fer, sur Destiny 2, pour 2022. Alors, à vos agendas, chasseurs et chasseuses :Nous vous tiendrons bien évidemment au courant des prochaines dates annoncées, dès que Bungie aura communiqué à ce sujet. Rappelons que la Bannière de Fer est lancé au même moment, sur toutes les plateformes de jeu. Par ailleurs, le cross-play est disponible sur le titre.