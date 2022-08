Destiny 2 : Les extensions sont jouables gratuitement jusqu'à la fin du mois

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bungie a profité de sa récente présentation, qui a eu lieu le mardi 23 août, pour annoncer une pléthore d'informations quant à l'avenir de Destiny 2 . Ainsi, nous avons appris que la date de sortie de l'extension Éclipse était fixée au début de l'année 2023, entre autres. Par ailleurs, le studio de développement en charge du titre a également indiqué que les extensions de Destiny 2 sont actuellement gratuites, et ce jusqu'à la fin du mois.En effet, jusqu'au 30 août prochain (19h), les joueurs et les joueuses peuvent parcourir(Bastion des Ombres, Au-delà de la Lumière et la Reine Sorcière),. Ce qui leur permettra de se faire un avis sur ces contenus additionnels, avant de potentiellement passer à l'achat. À ce sujet, remarquons que ces différentes extensions profitent également de belles réductions, notamment sur l'Epic Games Store, Steam, le PlayStation Store ou encore le Microsoft Store.Pour rappel, sur Destiny 2, vous pouvez, en ce moment même, découvrir le crossover avec, et inversement. Au mois de septembre, le titre de Bungie s'invitera surDestiny 2 est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps.