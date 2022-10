Destiny 2 : La Fête des âmes perdues est de retour

La fête des âmes perdues 2022 de Destiny 2, date et détails

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour fêter Halloween, Bungie a prévu un événement particulier sur. Il s'agit de, qui est actuellement disponible sur le titre, et propose de nouvelles récompenses pour les Chasseurs et les Chasseuses.En cette année 2022, l'événement « La Fête des âmes perdues » se tientsur Destiny 2. Comme pour les précédentes éditions, les joueurs et les joueuses doivent « enfiler leurs masques effrayants (et amusants !), et récupérer des friandises ». Pour cela, ils doivent terminer des défis dans les Secteurs hantés mais aussi dans le système. Parmi les nouveautés, nous pouvons compter sur, entre autres.Ce sera ainsi l'occasion pour les joueurs de récupérer, notamment des éléments cosmétiques (interaction, vaisseau, spectre exotique, entre autres) grâce àde la Fête des âmes perdues. Par ailleurs, via la boutique d'Everversum, il est possible de se procurer(thématique choisie par la communauté), qui a, d'ailleurs, été présenté dans une récente bande-annonce.Pour rappel, Destiny 2 est disponible sur PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps.