Destiny 2 est disponible sur l'Epic Games Store

En ce mardi 23 août, les joueurs et les joueuses de Destiny 2 ont pu en savoir un peu plus quant au futur du jeu, grâce à un showcase organisé par Bungie. Ainsi, durant cette présentation, nous avons appris la date de sortie de la prochaine extension, nommée Éclipse en français (Lightfall en anglais), de Destiny 2. Mais, ce n'est pas tout.En effet, Bungie a profité de l'occasion pour annoncer. D'ailleurs, le titre est disponible dès aujourd'hui sur ladite plateforme. De plus, remarquons que jusqu'au 30 août prochain, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de récupérer gratuitement le pack 30e anniversaire Bungie de Destiny 2 (normalement affiché au prix de 24,99 €). Pour cela, il suffit de se rendre sur la page dédiée , se connecter à son compte Epic Games et ajouter ledit pack à sa bibliothèque. Les extensions de Destiny 2 profitent actuellement de belles réductions.Finalement, plusieurs crossovers entre Destiny 2 et d'autres licences vidéoludiques ont été annoncés durant cet événement : dès aujourd'hui, nous pouvons découvrir et profiter de skinssur Destiny 2, et inversement. De plus,accueillera lui aussi un événement en lien avec Destiny 2. Celui-ci aura lieu en septembre. Le tout étant présenté et illustré dans la vidéo ci-dessous.est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.