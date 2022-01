Destiny 2 : Des explications sur les niveaux de lumière pour l'extension La Reine Sorcière

Floor : 1350

Soft Cap : 1500

Power Cap : 1550

Hard Cap : 1560

Depuispremier du nom, les joueurs ont l'habitude de faire attention au niveau de lumière d'une arme, d'un équipement, d'une activité ou même de leur propre personnage. En effet, en combinant et en opérant une moyenne des niveaux de lumière des équipements, le gardien obtient un indicatif de sa puissance. Et. Ce qui est, notamment, le cas avec l'extension La Reine Sorcière, prévue pour la fin du mois de février.En ce qui concerne cette toute nouvelle extension de Destiny 2,Le terme « Floor » correspond au tout premier niveau de lumière. Cela signifie que, dès le lancement de l'extension La Reine Sorcière, les armes et équipements n'afficheront pas un niveau de lumière en dessous de 1350. Par la suite, jusqu'au « Soft Cap », les joueurs et joueuses auront la chance d'augmenter leur puissance grâce à du loot oscillant entre 1350 et 1500. Au-delà, il faudra impérativement récupérer des armes et équipements Puissants, Exotiques ou dits « Pinnacles » afin d'augmenter significativement et efficacement le niveau de lumière de son gardien.Pour atteindre le « Hard Cap », il faudra bien évidemmentPour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.