Destiny 2 : Des améliorations en pagaille dans la mise à jour 8.1.5 de l'Acte 2

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 novembre 2024 à 18h39
Dans leur billet de blog hebdomadaire, les développeurs de Bungie ont donné des précisions sur le contenu à venir de Destiny 2. Si vous appréciez les Super et le PvP, la mise à jour 8.1.5 devrait vous combler !
Destiny 2 : Des améliorations en pagaille dans la mise à jour 8.1.5 de l'Acte 2
Chaque semaine, le billet de blog des développeurs est très attendu par la communauté Destiny 2. Via ces quelques lignes, Bungie annonce les correctifs ou les changements à venir dans les prochains patchs du jeu. Mais le billet publié le 14 novembre 2024 sur le site de Bungie a donné de plus amples détails sur l'arrivée de l'Acte 2 de Revenant prévu pour le 19 novembre prochain. Pour cette sortie très attendue, de nombreuses améliorations sont à prévoir, notamment pour les Supers. 

Des armes améliorées en PvE et en PvP dans Destiny 2

Dans un premier temps, les développeurs ont confirmé que les Supers de Chasseur, de Titan et d'Arcaniste bénéficieraient de quelques améliorations au déploiement de la mise à jour 8.1.5. En blessant des ennemis PvE, ces derniers pourront récupérer jusqu'à 3 fois plus d'énergie que les autres.

destiny-2-chasseur
De plus, ils vont avoir droit à une augmentation des dégâts infligés aux champions allant de 30 % à 55 %. Découvrez dans les lignes qui suivent le détail complet des améliorations pour chacun des Supers : 
  • Super de Chasseur :
    • Lance Cryo-électrique
    • Pistolero (sans le Rôdeur Nocturne)
    • Lames Spectrales
    • Frappe Soyeuse
  • Super de Titan :
    • Onde Dévastatrice
    • Masse Enflammée (sans les gantelets du vent incandescents)
    • Marteau du Soleil
    • Bouclier Sentinelle
    • Tremblement Glaciaire
    • Fureur Affutée
  • Super d'Arcaniste :
    • Transe de l'Orage
    • Point du Jour
    • Bombe Nova
    • Courroux de l'Hiver
Ensuite, il a été confirmé que de nombreuses armes et pièces d'équipement auront droit à des améliorations au lancement de l'Acte 2. Si vous possédez celles-ci, préparez vous à faire davantage de dégâts et à récupérer vos capacités plus rapidement : 
  • Renfort de canon à contact ponctuel :
    • Les éclairs amplifiés font désormais 100% de dégâts en plus (auparavant 50%).
    • Les frags effectués par un coup de foudre redonnent de l'énergie de mêlée.
    • La récupération du coup de tonnerre a été réduite de 10% pour compenser.
  • Flux Raiden :
    • La récupération de Super des jonctions de synapses a été augmentée de 20% en moyenne.
    • La récupération maximum est désormais de 70%
  • Tisse-Courroux d'Aiguille de Glace :
    • Augmentation des dégâts de cristaux à 150% au lieu de 100%.
    • Correction d'un problème où les ennemis recevaient de manière incorrecte des dégâts de cristaux, ce qui diminuait les dégâts totaux.
    • Augmentation des dégâts de cristaux.
    • Les dégâts sont désormais indiqués en jaune afin de mieux distinguer l'activation de la perk.
  • Radar à décérébré (PvP) :
    • Modification de l'activation de la perk, maintenant, il suffit que le joueur inflige des dégâts à un joueur pour marquer la cible.
    • La durée de la marque est de 3 secondes.
  • Telesto : Augmentation des dégâts de la détonation de 20% en PvE
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Rappelons, en guise de conclusion, que Destiny 2 est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC. Le titre de Bungie est gratuit et vous pouvez même retrouver l'emplacement de Xur dans cet article.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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