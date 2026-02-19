Destiny 2 décale et renomme sa prochaine mise à jour majeure

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 février 2026 à 17h29
Destiny 2 est victime d'un nouveau coup dur lié à sa prochaine mise à jour alors que le titre peine toujours à reconquérir sa communauté.
Destiny 2 décale et renomme sa prochaine mise à jour majeure
Mars devait être un mois particulièrement chargé pour les équipes de Bungie. En effet, les créateurs de Destiny 2 avaient initialement prévu de déployer la nouvelle mise à jour majeure du titre dans quelques semaines à peine. Cependant, le studio a fait un choix inattendu : repousser de plusieurs mois le déploiement de la prochaine mise à jour de Destiny 2. 

La sortie de la nouvelle mise à jour de Destiny 2 repoussée de 3 mois

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Baptisée « Ombre et Justice », cette mise à jour de Destiny 2 devait être lancée le 3 mars 2026, soit deux jours avant les débuts de Marathon, nouveauté sur laquelle le studio mise beaucoup. Pourtant, cette proximité ne devait pas être un problème car Bungie a déjà confirmé que deux équipes distinctes travaillaient sur chacun de ces projets.

L'éditeur et développeur a expliqué dans une publication sur Bluesky que les développeurs de Destiny 2 souhaitaient retravailler en profondeur le contenu de la future mise à jour.

Our next Major Update, Destiny 2: Shadow and Order, is undergoing large revisions and will be delayed. This update is being changed and expanded to include sizable quality-of-life updates and as a result, will also be renamed. This update will now launch on June 9, 2026. (1/5)

— Destiny 2 (@destinythegame.bungie.net) 18 février 2026 à 23:00

Afin de concrétiser ce souhait, les équipes de Bungie ont besoin de temps, ce qui explique le report de la mise à jour « Ombre et Justice ». Celle-ci ne sortira finalement que dans 3 mois et est prévue pour le 9 juin 2026.

Nouveau contenu, nouvelle identité

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Pour accompagner ce changement global, la mise à jour va aussi être renommée mais son nouveau nom n'a pas encore été dévoilé. Dans tous les cas, ce changement va chambouler le planning des mises à jour de 2026 pour Destiny 2. En effet, une autre mise à jour, « Le Cycle Brisé », devait arriver durant l'été. Il est donc probable que celle-ci soit aussi décalée de 2 ou trois mois pour laisser aux développeurs le temps de la peaufiner.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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