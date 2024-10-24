Destiny 2 : Cette fonctionnalité très attendue des joueurs est enfin disponible

Plus de sept ans après la sortie du titre, un ajout simple lié au coffre-fort vient faciliter la gestion des objets dans Destiny 2.
Dans Destiny 2, la gestion du butin représente une partie essentielle du gameplay. Cependant, elle nécessitait jusqu'alors des applications externes en vue de l'optimiser et de réduire le temps passé à trier les objets récoltés. Mais cette époque est officiellement révolue. Annoncée il y a plusieurs semaines, la mise à jour visant à améliorer l'expérience de jeu
dans Destiny 2
a été récemment déployée. Celle-ci a notamment ajouté un outil de transfert permettant de déposer ou de retirer un objet depuis votre coffre-fort, et ce dans n'importe quel lieu du jeu.
Le coffre-fort de Destiny 2 désormais accessible en quelques secondes
La mise à jour permet d'accéder à tout moment au contenu de cet espace de stockage supplémentaire
. Or, ce simple détail peut faire gagner un temps considérable car auparavant, les joueurs étaient obligés de se rendre à la Tour ou de rejoindre le H.E.L.M (le Hub for Emergency Logistics and Maneuvers dans la langue de Shakespeare). D'ailleurs, ce détail technique était déjà présent dans le premier opus de Destiny. Mais cette fonctionnalité attendue est enfin déployée et est dans la lignée des améliorations mises en place pour faciliter l'utilisation par les nouveaux joueurs.
Pour en profiter, il vous suffit d'ouvrir votre inventaire
. Un mode coffre-fort est accessible depuis celui-ci, vous permettant entre autres de déposer l'équipement actuel de votre personnage (armes comprises) en un instant. Vous pouvez également sélectionner un ou plusieurs objets entreposés dans ce dernier et en équiper votre personnage. N'oubliez pas non plus les codes de Destiny 2
, pour obtenir quelques récompenses.
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