Destiny 2 : Certains matériaux disparaîtront avec la saison 19

Avec la saison 19, à venir sur, Bungie a prévu quelques nouveautés et changements. Parmi eux,, qui ne pourront donc plus être collectés par les joueurs et les joueuses, sur les différentes planètes. D'ailleurs, dans un récent article sur le site officiel , le studio de développement en charge du titre a donné de plus amples informations à ce sujet.Ainsi,, il ne sera plus possible de récupérer les matériaux suivants : Dusklight Shards, Microphasic Datalattice, Helium Filaments, Baryon Boughts, Spinmetal Leaves, Glacial Starwort. Les joueurs et les joueuses qui en auront dans leur inventaireauprès du PNJ Master Rahool, qui est à retrouver à la Tour.Bungie a expliqué les raisons de ce retrait et a déclaré : « [...] La réponse la plus simple est le fait que Destiny est devenu un jeu beaucoup plus complexe [...] L'un des principaux objectifs de l'équipe économique de Destiny 2 est de rendre le jeu plus accessible pour les nouveaux joueurs et ceux revenant sur le jeu [...] ». Plus loin, le studio ajoute que la suppression de ces matériaux permettra aux joueurs d'avoir plus d'espace dans leur inventaire. Ce qui devrait également faciliter leurs recherches dans ledit menu.Pour rappel, Destiny 2 est disponible sur PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur , afin que vous ne perdiez pas de temps.