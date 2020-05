Destiny 2 : Bungie dévoile quelques changements à venir pour l'Année 4

C'est dans une publication disponible sur le site de Bungie que nous découvrons quelques détails pour l'Année 4 de Destiny 2.

Les changements à venir pour les accessoires et les éléments de personnalisation

Plus de facilités dans l'obtention de la poussière brillante et des engrammes

Lors de l'du 7 mai dernier que nous avons appris que Destiny 2, titre de Bungie sorti en septembre 2017, sera disponible sur les consoles prochaine génération de chez Sony et Microsoft, soit la PS5 et la Xbox Series X. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le studio commence également à dévoiler peu à peu quelques détails concernant l'Année 4 de ce même titre, et c'est dans une publication disponible sur le site du studio que le directeurnous en dit davantage., et l'ajout deoffrira aux joueurs un tas depour leurs armures : vous pourrez désormais changer celle-ci en ornements universels. Si ces derniers sont disponibles en accomplissant des quêtes, vous pourrez tout de même les échanger contre de l'argentum.Aussi,, laquelle permettra d'obtenir une armure. Pour cela, il vous faudra effectuer des activités.Également,: les activités source d'aspiration récompenseront les joueurs avec de la Puissance, des objets et des éléments de personnalisation, et ces dernières disposeront d'au minimum un accessoire à récupérer. Le Jugement quant à lui permettra d'obtenir une armure inédite, des accessoires et des armes dans la saison 13. Ce dernier disposera d'une armure nouvelle chaque année.En ce qui concerneBungie a décidé de faciliter la vie de ses joueurs afin d. En effet, si vous ne possédez qu'un seul personnage, il vous sera plus facile d'obtenir cette dernière lors de vos activités, quêtes ou encore les donjons.De plus,. Celui que vous aurez obtenu avec le Pass saisonnier sera mis à jour et inclura désormais les objets de l'Everversum de l'An 3 qui étaient vendus précédemment contre de l'argentum ou de la poussière brillante. Pour continuer dans cette même voie, les suivants seront mis à jour chaque saison afin d'inclure les objets de l'Everversum des trois saisons précédentes.Nous en saurons davantage dans les jours à venir concernant les changements de cette quatrième année. En attendant, nous vous rappelons que Destiny 2 est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.