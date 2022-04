Destiny 2 : Bientôt, une adaptation TV ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelque temps maintenant, nous savons que Bungie désire étendre l'univers Destiny à d'autres supports multimédias. Et si le studio n'a pas dévoilé ses plans, à ce sujet, de récentes informations laissent penser qu'ils envisagent une adaptation TV, entre autres.En effet, dernièrement, une offre d'emploi publiée par Bungie est apparue sur la Toile. Elle concerne un poste de « Senior Producer - Linear Media ». La description est la suivante : « En tant que producteur pour Destiny Linear Media, vous produirez des projets qui étendent la franchise à d'autres domaines, notamment la télévision, les films, les livres les bandes dessinées et les formats audio ».De ce fait, nous sommes en droit de penser que Bungie pourrait, un de ces jours, créer une adaptation TV de son univers phare. Mais pas que. Le studio semble également intéressé par, comme des livres ou encore des bandes dessinées. Pour le moment, Bungie n'a pas communiqué officiellement à ce sujet. Il convient donc de prendre son mal en patience et attendre de nouvelles informations.Rappelons tout de même que par le passé, et encore de nos jours, de nombreux studios de développement proposent et ont proposé ce type d'objets culturels :a eu le droit à un comics, dernièrement, tout commeet, pour ne citer que ces exemples. La licence Uncharted a eu le droit à une adaptation cinématographique, diffusée il y a peu dans nos salles obscures. Ce ne serait donc pas étonnant de voir l'univers Destiny s'étendre vers et sur d'autres supports.