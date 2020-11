Destiny 2 : Au-delà de la Lumière est-il cross-play, cross-gen et cross-save ?

Le cross-play dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

Le cross-gen dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

Le cross-save dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

Disponible ce 10 novembre après de longues semaines d'attentes,, qui possède une communauté fidèle et puissante, propose aux joueurs de collaborer avec Exo pour tenter de maîtriser le pouvoir stasique, promettant moult nouveautés dans le gameplay. La planète Europe sera notamment l'une des nouveautés, avec son environnement enneigé et des conditions climatiques difficiles.Néanmoins, de nombreuses personnes se demandent si. Nous vous détaillons au cas par cas ce qu'il faut attendre.À son lancement,. Toutefois, Bungie, en charge de son développement, espère que le cross-play total sera disponible d'ici l'automne 2021, permettant à tous les utilisateurs de jouer ensemble, sans distinction de plateformes.Notez que les joueurs PC peuvent déjà jouer ensemble, sans que la plateforme soit un frein (Steam, Stadia, Twitch et Battle.Net)Même si le cross-play n'arrivera pas en tant que tel dès le début,Les joueurs pourront donc jouer avec leurs homologues disposant desur la même famille de consoles. C'est-à-dire que les utilisateurs Xbox One pourront jouer avec ceux de la Xbox Series X, de même pour les joueurs PS4 et PS5.Le cross-save, permettant de récupérer sa partie et sa sauvegarde sur n'importe quelle plateforme, sera bien évidemment disponible. Toutefois, les joueurs devront, au préalable, activer la fonctionnalité directement via le site de Bungie , lequel vous guidera pour pouvoir reprendre votre partie sur n'importe quel autre support. Vous n'avez qu'à sélectionner le personnage, que vous pourrez modifier au besoin.De la même manière, si vous avez acheté un contenu additionnel sur une plateforme, il sera disponible sur toutes les autres.