Destiny 2 : Au-delà de la Lumière dévoile sa nouvelle puissance et confirme sa date de sortie

Les Arcanistes vont devenir des Sombreurs et pourront exploiter la puissance des Ténèbres.

vont devenir des et pourront exploiter la puissance des Ténèbres. Les Chasseurs vont endosser le rôle de Revenants et auront la capacité de frapper fort et vite.

vont endosser le rôle de et auront la capacité de frapper fort et vite. Les Titans vont quant à eux devenir des Béhémoths, et pourront avoir l'avantage sur leurs ennemis lors des combats grâce à une capacité qui leur permettra de contrôler le sol.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs devont bientôt avoir le droit à une nouvelle extension, qui a été reportée il y a peu . Nommée, celle-ci permettra l'introduction d'Désignée comme étant lava venir perturber les habitudes des joueurs en introduisant. Ils vont devoir explorer les nouvelles terres gelées et parvenir à maîtriser cette puissance inédite, et lorsqu'ils y parviendront, de nouvelles doctrines seront disponibles :De plus, il sera possible pour les joueurs de, et de geler les ennemis tout en leur balançant des éclats de givre.sortiraet est d'ores et déjà disponible en précommande juste ici