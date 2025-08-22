Bungie (Destiny) change de PDG, Justin Truman prend la relève

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 août 2025 à 11h04
Bungie a, récemment, fait une annonce indiquant que Justin Truman remplace Pete Parsons en tant que PDG.
Bungie (Destiny) change de PDG, Justin Truman prend la relève
Le studio de développement Bungie, qui est connu pour plusieurs licences, notamment Destiny, connaît un changement interne de taille : Pete Parsons a quitté son poste de PDG et a, ainsi, laissé la place à Justin Truman.

Changement de PDG chez Bungie

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Effectivement, via un article récemment publié sur le site officiel du studio, qui a notamment été relayé via une publication sur Twitter/X, Bungie a indiqué que Pete Parsons a décidé de prendre sa retraite et que Justin Truman est désormais le nouveau directeur. Dans ledit article, Pete Parsons a partagé quelques mots à ce sujet :
Après plus de deux décennies passées à contribuer à la création de cet incroyable studio, à mettre en place la Fondation Bungie et à développer des communautés inspirantes autour de notre travail, j'ai décidé de passer le flambeau. Ce parcours a été l'honneur de ma vie. Je suis profondément fier des mondes que nous avons construits ensemble et des millions de joueurs qui s'y sentent chez eux. Mais surtout, je me sens privilégié d'avoir eu l'opportunité de travailler aux côtés des esprits incroyables de Bungie.
Dans une déclaration, et après être revenu sur son parcours, Justin Truman, qui est donc le nouveau PDG de Bungie, a dit : 
Je m'engage à soutenir et à travailler aux côtés de chaque membre de l'équipe ici, alors que nous continuons à mettre tout notre cœur et toute notre âme dans ces mondes. Des mondes que nous aimons et qui, nous l'espérons, ont mérité votre temps et votre passion. Car en fin de compte, ces mondes n'existent et ne prospèrent qu'avec vous à l'intérieur.

Bientôt, des nouvelles de Destiny 2 et de Marathon

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En complément, Justin Truman a expliqué que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à avoir des nouvelles de Destiny 2 ainsi que de Marathon dans les prochains mois
Nous travaillons d'arrache-pied pour y parvenir, tant pour Marathon que pour Destiny. Nous sommes actuellement très occupés, mais nous aurons davantage à vous montrer dans ces deux univers plus tard dans l'année.
Rappelons, en guise de conclusion, que Destiny 2 est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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