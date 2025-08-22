Bungie (Destiny) change de PDG, Justin Truman prend la relève

Bungie a, récemment, fait une annonce indiquant que Justin Truman remplace Pete Parsons en tant que PDG.

Changement de PDG chez Bungie

Après plus de deux décennies passées à contribuer à la création de cet incroyable studio, à mettre en place la Fondation Bungie et à développer des communautés inspirantes autour de notre travail, j'ai décidé de passer le flambeau. Ce parcours a été l'honneur de ma vie. Je suis profondément fier des mondes que nous avons construits ensemble et des millions de joueurs qui s'y sentent chez eux. Mais surtout, je me sens privilégié d'avoir eu l'opportunité de travailler aux côtés des esprits incroyables de Bungie.

We are proud to announce that Justin Truman will be stepping up as Bungie's new Studio Head as Pete Parsons retires from his position to pass the torch to a new generation of leaders.https://t.co/VSBMccZiXZ — Bungie (@Bungie) August 21, 2025

Je m'engage à soutenir et à travailler aux côtés de chaque membre de l'équipe ici, alors que nous continuons à mettre tout notre cœur et toute notre âme dans ces mondes. Des mondes que nous aimons et qui, nous l'espérons, ont mérité votre temps et votre passion. Car en fin de compte, ces mondes n'existent et ne prospèrent qu'avec vous à l'intérieur.

Bientôt, des nouvelles de Destiny 2 et de Marathon

Nous travaillons d'arrache-pied pour y parvenir, tant pour Marathon que pour Destiny. Nous sommes actuellement très occupés, mais nous aurons davantage à vous montrer dans ces deux univers plus tard dans l'année.

Le studio de développement Bungie, qui est connu pour plusieurs licences, notamment Destiny, connaît un changement interne de taille :Effectivement, via un article récemment publié sur le site officiel du studio, qui a notamment été relayé via une publication sur Twitter/X,. Dans ledit article, Pete Parsons a partagé quelques mots à ce sujet :Dans une déclaration, et après être revenu sur son parcours,, a dit :En complément, Justin Truman a expliqué queRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.