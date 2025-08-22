Bungie (Destiny) change de PDG, Justin Truman prend la relève

Destiny 2 : Codes, la liste complète (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes actifs et disponibles sur Destiny 2, vous permettant de récupérer des Emblèmes et des Revêtements gratuitement.
Après plus de deux décennies passées à contribuer à la création de cet incroyable studio, à mettre en place la Fondation Bungie et à développer des communautés inspirantes autour de notre travail, j'ai décidé de passer le flambeau. Ce parcours a été l'honneur de ma vie. Je suis profondément fier des mondes que nous avons construits ensemble et des millions de joueurs qui s'y sentent chez eux. Mais surtout, je me sens privilégié d'avoir eu l'opportunité de travailler aux côtés des esprits incroyables de Bungie.
Dans une déclaration, et après être revenu sur son parcours, Justin Truman, qui est donc le nouveau PDG de Bungie, a dit :
We are proud to announce that Justin Truman will be stepping up as Bungie's new Studio Head as Pete Parsons retires from his position to pass the torch to a new generation of leaders.https://t.co/VSBMccZiXZ— Bungie (@Bungie) August 21, 2025
Je m'engage à soutenir et à travailler aux côtés de chaque membre de l'équipe ici, alors que nous continuons à mettre tout notre cœur et toute notre âme dans ces mondes. Des mondes que nous aimons et qui, nous l'espérons, ont mérité votre temps et votre passion. Car en fin de compte, ces mondes n'existent et ne prospèrent qu'avec vous à l'intérieur.
Nous travaillons d'arrache-pied pour y parvenir, tant pour Marathon que pour Destiny. Nous sommes actuellement très occupés, mais nous aurons davantage à vous montrer dans ces deux univers plus tard dans l'année.Rappelons, en guise de conclusion, que Destiny 2 est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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