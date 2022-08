PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de septembre 2022

Jeux PS + Extra & Premium, les jeux de septembre 2022

Deathloop (PS5)

Assassin's Creed Origins (PS4)

Watch Dogs 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

Chicory: A Colorful Tale (PS4)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (PS4 et PS5)

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4 et PS5)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition (PS4)

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Collection (PS3)

Sly Cooper: Thieves in Time (PS3)

Bentley's Backpack (PS3)

Kingdom of Paradise (PSP)

Les jeux du mois PlayStation Plus Essential 𝗘𝗧 le catalogue des jeux Extra/Premium de septembre ont été révélés !



Avec notamment Deathloop, Watch_Dogs 2, Assassin's Creed Origins, Rayman Legends, Sly Cooper, Syphon Filter 2...



Voici tous les détails : https://t.co/Xr4qpSXnWH pic.twitter.com/8aNlbjMubl — PlayStation France (@PlayStationFR) August 31, 2022

Comme vous le savez probablement déjà, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus cette année. Ainsi, désormais, le service dispose de trois abonnements, avec des avantages divers. Celles et ceux ayant opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou bien Premium ont, notamment, accès à un catalogue de jeux, se renouvelant tous les mois.D'ailleurs, PlayStation vient tout juste d'annoncer lDès le 20 septembre prochain, tous les joueurs possédant un abonnement actif au PS Plus Extra ou bien au PS Plus Premium pourront découvrir de. Sans plus tarder, découvrez, qui a notamment été révélée dans un récent article sur le site PlayStation Blog :Par ailleurs, le 20 septembre également, le catalogue PS Plus Premium se verra agrémenté de plusieursRappelons, finalement, que les jeux offerts PS Plus pour ce mois de septembre 2022 ont été annoncés, au même moment. Nous vous en parlions dans un article dédié