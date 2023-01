DEATHLOOP : Une suite ou un DLC pourrait voir le jour

Une suite ou un DLC en approche pour DEATHLOOP ?

Sorti en novembre 2021 sur PS5 et PC, puis en septembre 2022 sur Xbox Series,a reçu de bonnes notes de la part de la presse spécialisée et a plu à la majorité des joueurs et des joueuses. Le titre, développé par Arkane Lyon et édité par Bethesda Softworks, est, d'ailleurs, de nouveau au cœur de l'actualité vidéoludique carDans une récente interview, disponible sur la chaîne YouTube Streamily, Jason Kelley, l'acteur prêtant sa voix au protagoniste du soft, Cole, a indiqué qu'il était lui-même, ainsi que l'actrice Ozioma Akagha (voix de Julianna), actuellement encore engagés par Arkane. Ce qui laisse penser qu'une suite, ou même qu'un DLC, pourrait arriver. Néanmoins, Jason Kelley n'a pas partagé de plus amples détails et Ozioma Akagha a très vite changé de sujet.À l'heure actuelle, Arkane Lyon ne s'est pas exprimé quant à une possible suite, ou quant à un contenu additionnel, pour DEATHLOOP. Ainsi, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Il est, évidemment, préférable d'attendre une communication officielle de la part du studio de développement ou bien de l'éditeur de DEATHLOOP, pour en avoir le cœur net.Finalement, rappelons que DEATHLOOP est à retrouver sur PS5, PC et Xbox Series. En outre, notons que le titre d'Arkane Lyon et de Bethesda Softworks est disponible dans le Xbox Game Pass.