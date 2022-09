DEATHLOOP est-il cross-play ?

Le cross-play est-il disponible sur DEATHLOOP ?

Steam Version Standard → 41,98 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Version Deluxe → 60,99 € au lieu de 79,99 €, soit 24 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'aventure vidéoludique, développée par Arkane Lyon et éditée par Bethesda Softworks, propose aussi bien une campagne qu'une dimension JcJ (à activer ou désactiver dans les options). Via le mode multijoueur, les joueurs peuvent incarner Julianna et envahir la partie d'autres personnes, afin de leur mettre des bâtons dans les roues et donc empêcher Colt d'accomplir son objectif.étant disponible sur PS5, PC et Xbox Series, certains joueurs, désirant essayer ce mode, se demandent alors siSi vous ne savez pas ce qu'est le cross-play, sachez, avant toute chose, que cette fonctionnalité permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter ensemble d'un titre. Par exemple,dispose de la fonctionnalité cross-play, ce qui permet à des joueurs PC de jouer avec des personnes venant des consoles PlayStation ou bien Microsoft.Pour en revenir àet à la question du, sachez que. Grâce à la mise à jour GOLDENLOOP, déployée le 20 septembre 2022, les joueurs et les joueuses peuvent s'affronter en JcJ, peu importe la plateforme de jeu utilisée. Sur le site officiel de Bethesda, et plus précisément sur l'article concernant cette mise à jour, nous pouvons, effectivement, lire : « La mise à jour GOLDENLOOP propose également du crossplay pour le matchmaking JcJ entre les environnements PSN, Xbox, Steam, Epic et Microsoft Store ».Pour rappel,est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu d'Arkane Lyon est également à retrouver sur le Xbox Game Pass. Si vous désirez découvrir cette aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire de belles économies sur les versions Steam de DEATHLOOP :