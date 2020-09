DEATHLOOP montre son gameplay

Gameplay de DEATHLOOP

Exclusivité à la PS5 et au PC durant un an

Malgré le report de sa date de sortie pour proposer la meilleure expérience possible aux joueurs,s'est davantage montré, avec de nouvelles images de gameplay.Nous retrouvons donc, qui est piégé dans une boucle temporelle, le seul moyen d'en sortir étant d'éliminer huit cibles avant minuit. Dans cette nouvelle séquence, nous le voyons tenter de venir à bout d'Egor, dans un paysage enneigé alors encore très peu vu jusqu'à maintenant. La deuxième cible de la vidéo est le Loup, qui se révèlera être un redoutable adversaire., alors que chaque cible est fidèlement protégée par une petite armée, ce qui rendra la tâche encore plus compliquée. Encore plus si vous décidez de jouer en multijoueur,(un autre joueur la contrôle) pour vous mettre des bâtons dans les roues. Son but est simple : vous empêcher d'éliminer vos cibles.En effet, comme nous le savions déjà,. Cependant, Bethesda, en charge de l'édition, nous en a appris un peu plus via le site officiel , puisque cette exclusivité PS5 est d'un an.