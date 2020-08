DEATHLOOP arrive finalement en 2021

À l'attention de la communauté, une information au sujet de DEATHLOOP pic.twitter.com/T8xEfQJr1W — Bethesda France (@Bethesda_fr) August 18, 2020

Annoncé lors de l'E3 2019 puis présenté plus amplement lors de la conférence de Sony en juin 2020 . Toutefois, ce dernier, comme l'intégralité des autres studios, doit faire face à la situation sanitaire actuelle en utilisant le télétravail pour garantir la sécurité de tous ses employés.De ce fait, le studio a besoin de plus de temps pour répondre à ses ambitions, mais aussi à celle des joueurs. C'est pourquoi,, et le délai supplémentaire servira aux équipes à « donner vie à l'univers de DEATHLOOP avec toute la richesse, la profondeur et le fun qui caractérise nos jeux »., et ne sortira donc pas en même temps que la nouvelle génération de consoles, comme ce qui était initialement prévu.Pour rappel, dans, forcé de revivre la même journée. Il va alors devoir comprendre pourquoi et tenter de résoudre ce problème en élimant plusieurs cibles. Un mode multijoueur sera également disponible, lequel permettra à un adversaire de vous empêcher de réussir votre mission.est pour rappel prévu sur PC et PlayStation 5.