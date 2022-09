DEATHLOOP arrive sur Xbox avec la mise à jour GOLDENLOOP

Steam Version Standard → 41,98 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Version Deluxe → 60,99 € au lieu de 79,99 €, soit 24 % de réduction.



Le dernier jeu en date d'Arkane Lyon,, est sorti en septembre 2021 sur PS5 et PC. Très prochainement, ce sont les joueurs et les joueuses sévissant sur Xbox Series qui vont pouvoir découvrir les aventures de Colt Vanh, personnage bloqué dans une boucle temporelle.En effet, comme annoncé lors de la présentation de Xbox au Tokyo Game Show de cette année,. À cette même date, le titre d'Arkane Lyon se rendra disponible sur le(PC et console). D'ailleurs, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de le préinstaller, via ledit service.À cette occasion, le studio de développement et l'éditeur en charge de DEATHLOOP ont également annoncé que la, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Celle-ci apportera plusieurs nouveautés, dont une nouvelle arme, une aptitude puissante, une fin étendue ainsi que de nouveaux ennemis. Sans oublier, le matchmaking cross-play et le cross-save (entre PC et Xbox).Pour rappel, DEATHLOOP est actuellement disponible sur PS5 et PC. Le titre arrive sur Xbox Series, et dans le Xbox Game Pass, le 20 septembre 2022. Pour en savoir plus concernant les jeux entrants et sortants du Game Pass, de ce mois-ci, vous pouvez consulter notre article dédié Finalement, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur certaines versions PC de DEATHLOOP :