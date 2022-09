Xbox Game Pass : Les nouveautés et jeux sortants en septembre 2022

Xbox Game Pass, les jeux entrants (septembre 2022)

6 septembre : Disney Dreamlight Valley: Pack de Fondateur - Cloud, Console & PC. Opus Magnum - PC. Train Sim World 3 - Console & PC.

13 septembre : Ashes of the Singularity: Escalation - PC. DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace - Cloud, Console & PC.

14 septembre : You Suck at Parking - Cloud, Console & PC.

15 septembre : Despot's Game - Console & PC. Metal: Hellsinger - Xbox Series & PC.



Xbox Game Pass, les jeux sortants (septembre 2022)

A Plague Tale: Innocence - Cloud, Console & PC.

Aragami 2 - Cloud, Console & PC.

Bug Fables: The Everlasting Sapling - Cloud, Console & PC.

Craftopia - Cloud, Console & PC.

Final Fantasy XIII - Console & PC.

Flynn: Son of Crimson - Cloud, Console & PC.

I Am Fish - Cloud, Console & PC.

Lost Words: Beyond the Page - Cloud, Console & PC.

Mighty Goose - Cloud, Console & PC.

SkateBird - Cloud, Console & PC.

The Artful Escape - Cloud, Console & PC.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous le savez probablement déjà, le catalogue du Xbox Games Pass accueille régulièrement, et plus précisément tous les mois, de nouveaux jeux. À ce sujet, Microsoft a récemment dévoilé la liste. De plus, la firme a également indiqué, dans les prochaines semaines.En ce mois de septembre, les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au Game Pass pourront découvrir de nouveaux jeux sur consoles (Xbox Series, Xbox One) et sur PC. Sans plus tarder, découvrez la liste complète des titres qui intégreront, prochainement, le catalogue. Notons qu'à chaque fois, nous vous indiquons les plateformes concernées et la date d'arrivée dudit jeu.Plusieurs jeux quitteront également le catalogue Xbox Game Pass, en ce mois de septembre, et dès le 15 pour être plus précis. Voici la liste des jeux qui ne seront plus disponibles via le Xbox Game Pass, à partir de cette date :L'article sera mis à jour si Microsoft annonce d'autres mouvements pour ce mois de septembre, concernant le