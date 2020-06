Deathloop : Le nouveau jeu d'Arkane arrive en fin d'année sur PS5 et PC

Du gameplay et de nouvelles informations ont été communiqués à propos de Deathloop, le prochain jeu du studio français Arkane.

L’accent est porté sur la campagne et l’histoire. Vous avez le choix entre une campagne dans laquelle Julianna est uniquement contrôlée par l’ordinateur et le mode que nous vous recommandons : un mélange de personnages contrôlés par l’ordinateur et de joueurs aléatoires. Vous pourrez ainsi prendre la pleine mesure de l’imprévisibilité et du chaos dont Julianna est capable. - Dinga Bakaba, directeur du jeu.

Annoncé en juin 2019 à l'occasion de l'E3, Deathloop ne s'était pas montré depuis, et celles et ceux attendant avec impatience de nouveaux détails ont été servis, étant donné que le titre a été largement présenté à l'occasion de la conférence présentant les jeux PS5 de Sony Dans, vous incarnez Colt, qui doit faire face à un problème inédit :. Pour mettre fin à cette boucle temporelle,, auquel cas vous vous réveillerez de nouveau sur la plage. Chaque jour, vous apprendrez de nouvelles choses sur la façon idéale pour éliminer vos cibles, mais aussi sur des techniques de combat. De nombreuses armes seront à votre disposition dans le but de, constitué de membres de ne souhaitant pas que le boucle soit stoppée.Néanmoins, Arkane précise qu'en plus des huit cibles, une autre menace pourrait arriver, par le biais du multijoueur. En effet, un autre joueur pourrait momentanément rejoindre votre patrie et. Naturellement, vous pourrez également endosser le rôle de Julianna. Notez que cette option multijoueur est activable/désactivable., dont la touche d'Arkane Studios se fait bien ressentir, arrivera sur PS5 et PC en fin d'année 2020.