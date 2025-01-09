Deadlock : Des mises à jour plus espacées, mais plus conséquentes, promet Valve

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 janvier 2025 à 11h45
Après quelques mois de disponibilités, et de nombreuses mises à jour pour Deadlock, Valve a fait le choix de revoir son calendrier, pour être plus efficace.
Deadlock : Des mises à jour plus espacées, mais plus conséquentes, promet Valve
Valve ajuste le calendrier de développement de son MOBA shooter à la troisième personne Deadlock, actuellement en accès limité, pour proposer des mises à jour majeures plus conséquentes, bien qu'elles soient désormais moins fréquentes.

Pourquoi espacer les mises à jour ?

Dans un message publié sur le serveur Discord officiel de Deadlock, un développeur de Valve connu sous le pseudonyme Yoshi a expliqué que l'ancien cycle fixe de deux semaines posait des défis. Il rendait notamment « difficile l'itération de certains changements en interne et ne laissait pas toujours suffisamment de temps pour que les modifications s'installent auprès des joueurs avant la mise à jour suivante ».

Pour répondre à ces défis, Valve a décidé de rompre avec ce cycle, permettant aux équipes de mieux peaufiner les mises à jour. En conséquence, les patchs majeurs seront « un peu plus espacés », mais promettent d'être « plus importants » lorsqu'ils arriveront.

Et les correctifs ?

Pas d'inquiétude pour les joueurs : les correctifs d'urgence seront toujours déployés « selon les besoins », garantissant que les problèmes critiques ne resteront pas en suspens jusqu'au prochain patch majeur.

Valve semble avoir également de grandes ambitions pour Deadlock en 2025, en le faisant évoluer encore plus. « Nous avons hâte d'enrichir davantage le jeu cette année », a ajouté Yoshi.

Annoncé officiellement en août dernier, Deadlock est encore en phase d'accès limité, et la date de lancement officiel reste floue. Cependant, cette nouvelle organisation du calendrier devrait permettre une progression plus fluide en coulisses. D'ailleurs, si vous n'y avez pas accès et que vous souhaitez le découvrir, nous vous expliquons comment y jouer.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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