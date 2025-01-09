Deadlock : Des mises à jour plus espacées, mais plus conséquentes, promet Valve

Après Subnautica 2, le nouveau jeu le plus souhaité sur Steam est déjà jouable depuis deux ans

Avec la sortie en accès anticipé de Subnautica 2, le classement des jeux les plus attendus sur Steam a un nouveau leader. Mais ce couronnement cache une situation absurde : le véritable premier de la liste est un titre de Valve auquel des millions de personnes jouent déjà.