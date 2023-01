Dead Island 2 : Un système de cartes remplace l'arbre de compétences

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cela fait de très nombreux mois que les joueurs et les joueuses attendent. Victime de plusieurs reports, le titre du studio Dambuster et de Deep Silver doit arriver cette année, et plus précisément à la fin du mois d'avril. Son lancement approchant à grands pas, la communication autour de Dead Island 2 s'intensifie, ces derniers temps. En ce jour, nous avons le droit à desEn effet, les journalistes de chez Game Informer ont récemment interviewé le directeur créatif de Dead Island 2, James Worrall, et Khan, occupant le poste de « lead narrative designer » au sein du studio. Ces derniers ont, ainsi, répondu à quatre-ving-six questions des journalistes et ont mentionnéAinsi, contrairement au premier opus,: « Il y a un deck de compétences, ce qui est encore mieux » indique Khan. James Worrall a alors expliqué que les joueurs pourront « changer les cartes à la volée, comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez ». Par exemple, il sera possible de « changer les compétences en l'air » ajoute Khan. Ce qui nous permettra, très certainement, de nous adapter rapidement à chaque situation et ennemis face à nous. Durant l'interview, les développeurs ont également indiqué que Dead Island 2 proposera six personnages jouables, au total.Pour rappel, Dead Island 2 doit débarquer le 28 avril 2023 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Plusieurs éditions , et bonus de précommande, sont prévus.