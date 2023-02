Dead Island 2 montre son système de génération de blessures procédural

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même s'il a été reporté, le lancement den'est plus très loin, après de nombreuses années d'attente. Avec ce moment important qui approche, les développeurs n'hésitent pas à nous en dire plus sur certaines facettes du jeu de survie, qui s'annonce encore plus sanglant que le premier épisode. Cependant, tout cela sera géré d'une manière à ce que les coups portés aux morts-vivants causent des blessures réalistes.C'est dans ce sens que Dambuster Studios explique avoir mis sur pied le « Fully Locational Evisceration System for Humanoids ». Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Tout simplement que les blessures visibles faites par vos armes ne seront pas affichées de manière aléatoire, mais selon l'endroit où vous avez frappé et l'arme utilisée.Bien évidemment, les marques ne se feront pas au centimètre près, mais avoir de la diversité et une certaine cohérence dans les blessures occasionnées par ses attaques sera un point important dans, qui pourrait même en amuser certains. Attention, d'ailleurs, cela rend l'expérience encore plus sanglante, comme vous pouvez le voir ci-dessous.Les développeurs précisent également que selon le type de zombie, les blessures ne seront pas les mêmes. Nous devrions donc profiter d'une multitude de possibilités, empêchant la redondance, ce qui, même au niveau des blessures, est toujours appréciable. Il est aussi expliqué que nous ne croiserons que des ennemis de type mort-vivant et non pas humain, ce qui est là aussi un bon point. Rendez-vous le 28 avril, pour découvrir tout cela et bien plus, comme le système de deck , sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.