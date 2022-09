Dead Island 2 mise sur son conseil de la diversité pour ne pas heurter la communauté

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



voulait à tout prix s'éloigner des poncifs et des clichés propres aux représentations de Los Angeles. Le directeur artistiquea récemment déclaré que le studio prenait garde à ce que « rien ne puisse véhiculer de stéréotype blessant ». Ce qui justifiait la présence de ce conseil de la diversité au sein de l'entreprise, pour avoir un regard critique sur certaines limites à ne pas franchir pour les équipes créatives, comme l'a expliqué Adam Olsson, directeur artistique, dans un entretien avec The Loadout Il poursuit en indiquant que le studio souhaite ancrerdans les standards du 21e siècle. En faire un produit contemporain et représentatif. Il souligne par ailleurs la façon dont cet avis consultatif a permis de réfléchir en profondeur à ce qui faisait ou non l'identité profonde du lieu où se déroule le jeu. Vous pourrez vous faire votre propre avis sur les vertus de ce nouveau mode de création, le 3 février 2023.Des instances comme des conseils à la diversité ont vu le jour dans plusieurs entreprises, notamment celles spécialisées dans le domaine de la création, ces dernières années. Elles ont fait leur apparition dans un souci de rompre avec certains clichés à la peau dure dans l'industrie, entre autres, du jeu vidéo et du divertissement en général.Une prérogative qui est devenue essentielle pour les studios, quelle que soit leur taille de par l'importance des sujets sociétaux sur les réseaux sociaux, et donc sur l'image de marque des groupes. Mais également suite à des scandales internes à l'industrie comme, entre autres.. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander selon ses différentes éditions