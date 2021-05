Dead Island 2 devrait être exclusif à l'Epic Games Store

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Le procès opposant Epic Games à Apple se tient actuellement et tout le monde peut le suivre, ce qui fait que de nombreuses informations ont été rendues publiques ces derniers jours, comme le fait que la société aurait payé 115 millions de dollars pour s'offrir l'exclusivité de Borderlands 3 durant un an . Une autre information de taille a été publiée, dans un des rapports mis en ligne, selon lequelLe document en question (via PC Gamer ) mentionne que, sans préciser s'il s'agit d'exclusivité temporaire, comme Borderlands 3 par exemple, ou permanente. Si Dead Island 2 arrive bien en tant qu'exclusivité Epic Games, celles et ceux attendant la suite ne devraient pas voir cela d'un très bon œil.Nous pourrions peut-être en apprendre un peu plus à l'occasion de l'E3 2021, puisque même si le titre est silencieux depuis de nombreuses années,. À l'époque, l'éditeur avait expliqué ne pas pouvoir donner de ses nouvelles, mais que lorsque le moment sera venu, nous en saurions plus. Pour terminer, même si l'information n'a pas été officialisée, Dead Island 2 ne devrait être disponible que sur PC, PS5 et Xbox Series