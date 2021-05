Borderlands 3 : Epic Games aurait payé 115 millions de dollars pour l'exclusivité

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. pic.twitter.com/5hkLb1VEjj — Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis l'arrivée de l'Epic Games Store en fin d'année 2018, en plus des jeux gratuits, Epic Games tente d'attirer de nouveaux joueurs grâce à des exclusivités souvent temporaires. L'une des premières exclusivités importantes du launcher a été Borderlands 3 , en septembre 2019, ce qui n'a évidemment pas plu à une partie de la communauté, qui aimerait choisir la plateforme sur laquelle acheter ses jeux et y jouer.Pour s'offrir 12 mois d'exclusivités,, comme le montre un rapport financier publié dans le cadre de l'affaire opposant la société à Apple. Cette somme comprend 80 millions de dollars garantis sur les ventes (même si les ventes rapportent moins), 15 millions pour le marketing et 20 millions de « frais non récupérables ».Cet investissement semble tout de même avoir profité à la plateforme, puisque lors de la première semaine,. Cependant, en plus de cette somme, Epic Games a également dépensé 11 millions pour proposer la Handsome Collection et 20 pour Civilization VI, portant le total à 146 millions. Ces deux derniers ayant probablement rapporté moins d'argent et d'utilisateurs que Borderlands 3.En outre, le rapport nous apprend que les jeux gratuits coûtent parfois plus d'un million de dollars au studio (en 2019), à l'instar de Batman Arkham ou de Mutant Year Zero, lesquels attirent toujours plus de nouveaux joueurs.