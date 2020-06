Dead Island 2 : De vieilles images en fuite

En attendant des nouvelles dignes de ce nom pour Dead Island 2, il semblerait que de vieilles images aient fuité sur la toile.

Dead Island 2 just leaked

What is this year man — [James/] ~ # (@GarnetSunset) June 5, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Six ans après son annonce, lors de l'E3 2014,si ce n'est pour nous avertir que son développement est toujours en cours. À moult reprises, les développeurs, qui ont été nombreux, ont affirmé que le projet était bel et bien encore d'actualité, sans nous en dire plus à son propos.En dépit des développeurs, ce sont les internautes qui ont mis la main sur des images, dont l'origine n'est pas très claire,. Ainsi, par le biais de plusieurs captures d'écran, lesquelles ont été publiées sur Twitter (voir plus bas), nous pouvons avoir un aperçu de ce à quoi devait initialement ressembler le jeu de survie.Néanmoins, suite aux multiples changements de direction, il est probable que ces dernières ne soient plus d'actualité. Cette version est donc celle de Yager, qui est depuis éloigné du projet,depuis 2019.Vous pouvez découvrir toutes les images qui ont fuité directement sur la conversation Twitter de GarnetSunset.Pour rappel, aucune date ni même de fenêtre de sortie n'a été donnée pour